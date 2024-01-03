Три автомобиля столкнулись на мосту Александра Невского в Пскове
Три автомобиля: Renault Sandero, Audi A4 и Škoda Rapid – столкнулись на мосту Александра Невского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В ДТП никто не пострадал.
На месте работали медицина катастроф, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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