Три автомобиля столкнулись на мосту Александра Невского в Пскове

13:18, 03 января 2024, ПАИ

Три автомобиля: Renault Sandero, Audi A4 и Škoda Rapid – столкнулись на мосту Александра Невского в Пскове, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»











В ДТП никто не пострадал.

На месте работали медицина катастроф, сотрудники аварийно-спасательной службы и ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.