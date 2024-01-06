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Премьера фильма «Отец Иоанн» состоится на телеканале «Россия 1» 7 января

На телеканале «Россия 1» состоится премьера «Отец Иоанн» 7 января. Фильм расскажет о жизненном пути старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Съёмочная группа побывала в Орле, Рязани, Псково-Печерском и Сретенском монастырях. В фильме принимают участие священники, духовные чада отца Иоанна.

Премьеру покажут телезрителям 7 января в 13:35 по мск.

Отец Иоанн родился в Российской империи, мальчиком застал революцию и Гражданскую войну, был арестован, пережил пытки в тюрьме Лубянки, трудился на лесоповале в лагере в Архангельской области. И всю жизнь молился за спасение своих обидчиков. Тайно во времена гонения на церковь крестил детей, тайно же отпевал родственников членов партии. Восстанавливал храмы Рязанской земли. Когда его называли старцем, отвечал, что старцев давно уж нет и не надо путать старца со стариком.

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