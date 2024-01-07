Страшное ДТП произошло на трассе Псков – Остров
Три автомобиля столкнулись у деревни Дуловка в Островском районе, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, погибли два человека. Количество пострадавших устанавливается.
На месте работают бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего станут известны позже.
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