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Общество

Более 880 километров дорог в Псковской области приведено в нормативное состояние по нацпроекту 

За пять лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, были отремонтированы 881 километр дорог и 12 мостов в Псковской области. В 2019 году нормативу соответствовало 30,4 % дорог – сегодня уже 42,9 %. Значимым для всех без исключения жителей Псковской области назвал президентский нацпроект губернатор региона Михаил Ведерников.

«Одним из наиболее масштабных проектов стала реконструкция Троицкого моста в Пскове. Его исторический вид был сохранён, но вместо двух полос для движения теперь четыре. Также мост украшен архитектурной подсветкой. Отремонтирован второй пусковой комплекс автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. Обновили почти семь километров», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что полностью приведены к нормативу автомобильные дороги регионального значения: Новгородка – Пушкинские Горы (24,6 километра), граница с Эстонией – Печоры – Изборск (23,2 километра), Псков – Кислово – Палкино в Псковском и Палкинском районах (35,3 километра).

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