Почти семь тысяч раз выезжала скорая на вызовы в Псковской области во время новогодних каникул

14:11, 09 января 2024, ПАИ

Частота обращений и вызовов скорой помощи в Псковской области во время новогодних каникул в 2024 году увеличилась по сравнению с тем же периодом в 2023 году, сообщил корреспонденту ПАИ главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков.

«Всего за праздники было зафиксировано 11 438 обращений, из них вызовов – 6 969. В 2023 году обращений было 9 293, вызовов – 5 982. Поясню, что обращения – это все звонки в скорую, включая консультации, по которым выезд не нужен, часть звонков мы переводили в поликлиники. Если отсеять все эти вызовы, то число тех, что действительно касались скорой, составляет 2 200», – сказал Денис Сачков.

При выезде на вызов в 608 случаях пациента не оказывалось на месте, такие вызовы относятся к «безрезультатным». Их число по сравнению с началом 2023 года в этом году увеличилось на треть.

По итогам вызовов на новогодних каникулах скорая помощь госпитализировала 1 693 пациента. Почти каждый десятый вызов был связан с травмой, которую получил пациент. 1 192 вызова были связаны с вирусными инфекциями.