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Аномальные морозы в Псковской области завершились

Аномальные морозы в Псковской области завершились, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Аномальные морозы в Псковской области завершились. Фото: ПАИ

«На смену аномально холодной погоде пришло потепление. В ближайшие два-три дня ночные и дневные температуры будут близкими к 0 или чуть выше 0 градусов. Осадки в виде снега и мокрого снега, небольшие по интенсивности. Ветер западных направлений умеренный, но возможны порывы», – рассказала Тала Нещадимова.

После 12 января в Псковскую область вернётся морозная погода, но без аномального холода. Ночью ожидается около минус 10-15 градусов, днем минус 3-8 градусов.

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