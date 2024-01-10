Псковичи оценили сложности поиска работы

09:02, 10 января 2024, ПАИ

Псковичи оценили сложности поиска работы. Оценка сложности трудоустройства в среднем по рынку труда составляет 6,6 балла из 10. Соискатели различных возрастов оценили трудности поиска работы по шкале от 0 до 10, сообщает SuperJob.

Судя по оценкам самих кандидатов, проще всего сегодня искать работу псковичам в возрасте 33-35 лет (4,8 балла) или чуть моложе (5 баллов среди 30-32-летних). Сложнее всего приходится соискателям за 60: сложности трудоустройства они оценили в среднем на 7,6 балла.



«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает — это возраст от 30 до 35 лет (меньше всего сложностей). В возрасте от 42 до 53 лет сложнее трудоустраиваться женщинам. Самые высокие же оценки трудностей устройства на работу — в ответах мужчин старше 60 лет (в среднем 8 баллов из 10).