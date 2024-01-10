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Общество

Снимок снежной псковской церкви попал в топ-100 лучших фото России

Снимок церкви Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы в Пскове попал в топ-100 лучших фотографий России по мнению редакции «2ГИС» и фотографа Славы Степанова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе геосервиса.

Снимок снежной псковской церкви попал в топ-100 лучших фото России. Фото: Ольга Паенсон. На фото: церковь Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы

Выбирать лучшие из 25 миллионов загруженных на карты в 2023 году фотографий экспертам помогала нейросеть. Искусственный интеллект выбрал шесть тысяч лучших фотографий, а редакция «2ГИС» и фотограф Слава Степанов, который уже более десяти лет фотографирует города с высоты, отобрали 100 самых лучших из них.

В эту сотню также попал снимок заснеженной церкви Спаса Нерукотворного Образа с Жабьей Лавицы, которая расположена на улице Первомайской в Пскове. Фотографию храма сделала Ольга Паенсон.

В топ фотоснимков также вошли чайки из Южно-Сахалинска, арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области, Дом Пашкова в Москве, белый медведь Кай из Новосибирска, Астраханский кремль и многие другие фото мест из разных уголков России.

В геосервисе отметили, что проект «Фото года» наглядно показывает разнообразие и красоту городов страны.

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Снимок снежной псковской церкви попал в топ-100 лучших фото России

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