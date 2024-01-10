Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова победила в первых соревнованиях сезона

10:27, 10 января 2024, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова победила в первых стартах нового сезона «Рождественский кубок» по лёгкой атлетике. Соревнования прошли в Москве 9 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила сама спортсменка.

Псковичке покорилась планка на высоте в 1,9 метра. Ближайшие конкурентки Натальи Спиридоновой смогли преодолеть планку лишь в 1,79 метра.

«План на зимний сезон – пройти его без травм. Сейчас мы больше делаем акцент на подготовку к летнему сезону, поэтому хочется спокойно выступить и уже готовиться к насыщенному летнему сезону длиной в четыре месяца», – поделилась псковская спортсменка.

Спортсменка также отметила, что её подготовка проходит с тренером Екатериной Алексеевой в Пскове. Во время новогодних праздников они взяли выходные в четыре дня, рассказала псковичка.

«Надо просто тренироваться и принимать участие в соревнованиях. Да, мы будем делать какую-то подводку к чемпионату России, но сейчас всё в рабочем режиме – закладываем базу к летнему сезону», – резюмировала Наталья Спиридонова.

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