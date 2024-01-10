Роспотребнадзор предупреждает о росте заболеваемости вирусными инфекциями в Псковской области

12:51, 10 января 2024, ПАИ

2 416 случаев ОРВИ выявлено в Псковской области с 1 по 7 января. Согласно статистике, заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 46,9 %. Несмотря на снижение, специалисты прогнозируют рост заболеваемости уже в январе. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Пока видим снижение заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день. Это снижение вполне ожидаемое, учитывая, что были каникулы. На статистике сказалось в том числе отложенное обращение к врачам. Однако вирус циркулирует, никуда не делся. В середине января ожидаем возможный рост заболеваемости ОРВИ. Люди вернулись из отпусков, с каникул, в трудовые коллективы», – подчеркнула Елена Припутенко.

За первую неделю в Псковской области зарегистрирован 61 случай COVID-19 (показатель заболеваемости 10,38 на 100 тысяч населения). С 1 по 7 января выявлено 2 416 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 41,10 на десять тысяч населения. В том числе зарегистрировано десять лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Ситуация по заболеваемости в Псковской области COVID-19, острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остаётся на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области, отметили в ведомстве.