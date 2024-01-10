Метель ожидается в Псковской области 11 января

14:30, 10 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 11 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью прогнозируется снег, местами метель. Днём будут небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -2 градусов, днём – от 0 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.