Метель ожидается в Псковской области 11 января
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 11 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью прогнозируется снег, местами метель. Днём будут небольшие осадки, местами умеренные, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до -2 градусов, днём – от 0 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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