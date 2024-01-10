Пскович купил на почте лотерейный билет и выиграл миллион

14:04, 10 января 2024, ПАИ

Пскович купил на почте лотерейный билет и выиграл миллион. Обладателем миллиона рублей стал житель Пскова. Счастливый билет «Национальной лотереи» он купил в почтовом отделении на улице Труда, д. 49. Билет обошёлся ему в 100 рублей, сообщили ПАИ УФПС Псковской области.

Бестиражные или моментальные лотереи можно проверить на выигрыш сразу после покупки, а розыгрыши по тиражным лотереям проходят одновременно для всех владельцев лотерейных билетов. Кроме того, в отделениях «Почты России» можно узнать результаты предыдущих телевизионных розыгрышей.

Напомним, с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи.