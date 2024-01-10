Более 700 млн рублей задолжали жители Псковской области фонду капремонта

15:20, 10 января 2024, ПАИ

707 миллионов рублей должны жители Псковской области региональному фонду капремонта, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 января.

«Долги растут. У нас 95 % собираемость, но долг всё равно есть. Собственникам надо объяснять, что нужно платить. Сейчас провели эксперимент: в ряд мелких районов разослали претензионные письма. Эффект лучше, чем от исковой работы: собираемость выросла от 75-80 % до 125 %», – отметил Андрей Анисимов.

По его словам, наиболее низкая собираемость наблюдается в Гдовском и Себежском районах, а также в Стругокрасненском муниципальном округе (50-70 %).