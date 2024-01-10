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Общество

Более 700 млн рублей задолжали жители Псковской области фонду капремонта

707 миллионов рублей должны жители Псковской области региональному фонду капремонта, сообщил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 января.

Более 700 млн рублей задолжали жители Псковской области фонду капремонта. Фото: ПАИ. На фото: Андрей Анисимов

«Долги растут. У нас 95 % собираемость, но долг всё равно есть. Собственникам надо объяснять, что нужно платить. Сейчас провели эксперимент: в ряд мелких районов разослали претензионные письма. Эффект лучше, чем от исковой работы: собираемость выросла от 75-80 % до 125 %», – отметил Андрей Анисимов.

По его словам, наиболее низкая собираемость наблюдается в Гдовском и Себежском районах, а также в Стругокрасненском муниципальном округе (50-70 %).

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