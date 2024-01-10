Более 140 домов капитально отремонтируют в Псковской области в этом году

18:14, 10 января 2024, ПАИ

О планах на 2024 год и итогах предыдущего года Фонда капремонта Псковской области рассказал руководитель организации Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 января.

«В этом году планируется капитально отремонтировать 188 элементов в 143 многоквартирных домах на общую сумму 660 миллионов рублей», – отметил он.

В 2023 году в Псковской области отремонтировали 217 элементов в 176 многоквартирных домах на общую сумму порядка 950 миллионов рублей. План выполнен на 99 %. Ремонт не завершён только в двух домах – один в Гдове, второй – в Стругах Красных.

Кроме того, в 2023 году отремонтировали 75 лифтов в 24 многоквартирных домах, в 2022 году – 60 лифтов в 19 домах. Замена лифтов происходит в соответствии с регламентом Таможенного союза. Устанавливаемое лифтовое оборудование – белорусского производства. С 2025 года Фонд капремонта Псковской области перейдёт на плановую замену лифтов, будет ремонтироваться около 30 лифтовых оборудований в год.