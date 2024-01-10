Директор Фонда капремонта Псковской области объяснил порядок предоставления льгот на уплату взносов

17:49, 10 января 2024, ПАИ

Порядок предоставления льгот на уплату взносов на капремонт объяснил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 января.

«Многие собственники, имеющие право на льготы, заблуждаются, думая, что не должны платить взносы. Обязанность по уплате взноса есть, речь идет о компенсации взносов. То есть компенсация того, что собственник уже уплатил. Он с пакетом документов должен обратиться в соцзащиту, которая проанализирует пакет документов и компенсирует затраты на уплату взносов на капремонт», – объяснил он.

Компенсации предоставляются одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет. Участники СВО на период прохождения службы освобождаются от начисления пеней также после представления документов в соцзащиту.