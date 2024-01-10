Директор Фонда капремонта Псковской области объяснил порядок предоставления льгот на уплату взносов
Порядок предоставления льгот на уплату взносов на капремонт объяснил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 января.
«Многие собственники, имеющие право на льготы, заблуждаются, думая, что не должны платить взносы. Обязанность по уплате взноса есть, речь идет о компенсации взносов. То есть компенсация того, что собственник уже уплатил. Он с пакетом документов должен обратиться в соцзащиту, которая проанализирует пакет документов и компенсирует затраты на уплату взносов на капремонт», – объяснил он.
Компенсации предоставляются одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет. Участники СВО на период прохождения службы освобождаются от начисления пеней также после представления документов в соцзащиту.
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