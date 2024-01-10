Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Директор Фонда капремонта Псковской области объяснил порядок предоставления льгот на уплату взносов

Порядок предоставления льгот на уплату взносов на капремонт объяснил исполняющий обязанности генерального директора Фонда капремонта Псковской области Андрей Анисимов в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 10 января.

Директор Фонда капремонта объяснил порядок предоставления льгот на уплату взносов. Фото: ПАИ

«Многие собственники, имеющие право на льготы, заблуждаются, думая, что не должны платить взносы. Обязанность по уплате взноса есть, речь идет о компенсации взносов. То есть компенсация того, что собственник уже уплатил. Он с пакетом документов должен обратиться в соцзащиту, которая проанализирует пакет документов и компенсирует затраты на уплату взносов на капремонт», – объяснил он.

Компенсации предоставляются одиноко проживающим гражданам в возрасте 70 лет. Участники СВО на период прохождения службы освобождаются от начисления пеней также после представления документов в соцзащиту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2024

Пушкиногорцев просят не парковаться на одной из улиц из-за уборки снега
10 января 2024

Подведены итоги работы Псковской областной инфекционной больницы в новогодние праздники
10 января 2024

Выставка «Бабочки нашего детства» завершит работу в Изборском музее 21 января
10 января 2024

Участники СВО поблагодарили школьников Себежского района за письма и открытки
10 января 2024

Ситуацию с вывозом мусора в Пскове прокомментировал Борис Елкин
10 января 2024

Почти на четверть построен федеральный детский центр отдыха в Псковской области
10 января 2024

Спасатели помогли жителям островов Псковского озера запастись продуктами
10 января 2024

Река Ловать в Великих Луках вышла из берегов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...