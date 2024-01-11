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Общество

День заповедников и национальных парков отмечают сегодня в России

День заповедников и национальных парков отмечают 11 января в России, пишет calend.ru.

11 января в России ежегодно отмечается День заповедников и национальных парков. Фото: ПАИ

Впервые этот праздник отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого события выбрано неслучайно – в этот день в 1917 году (29 декабря 1916 года по старому стилю) в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский.

В России государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения.

На территории Псковской области находится немало заповедных мест. Среди них – Себежский национальный парк, Полистовский природный заповедник, музей-заповедник «Изборск» и т. п.

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