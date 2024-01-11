Умер артист Юрий Соломин

13:19, 11 января 2024, ПАИ

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – рассказал собеседник агентства.

Напомним, Юрия Соломина экстренно госпитализировали 6 ноября после потери сознания в квартире в центре Москвы.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1988 года являлся художественным руководителем Малого театра.

В кинематографе дебютировал в 1960 году, исполнив главную роль в фильме «Бессонная ночь». Всесоюзное признание актёру принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства».

Он исполнил главные роли в оскароносном фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…». Своими любимыми ролями называл Штубе в фильме Алексея Салтыкова «И был вечер, и было утро…» и Геттеля в «Сильных духом» Виктора Георгиева.

Как режиссёр снял телефильмы «Скандальное происшествие в Брикмилле» (1981), «Берег его жизни» (1985), «В начале было Слово» (1992) и фильм-спектакль «Таинственный ящик» по пьесе Петра Каратыгина.