Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Заслуженная артистка России Наталья Александрова: Зрители сами подсказывают мне, что петь

В репертуаре вокалистки ансамбля русской музыки «Псков», заслуженной артистки России Натальи Александровой очень много романсов, которые ей подсказывают зрители. Об этом она рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Александрова: «Зрители сами подсказывают мне, что петь». На фото: Наталья Александрова. Фото: ПАИ

По словам Натальи Александровой, романсы в её жизни появились случайно. «Я была приглашена в ансамбль «Псков» в качестве баянистки. <...> Долгое время я сидела в оркестре, играла музыку. Программу нам тогда делали московские авторы Олег Юрьевич Левицкий и Виктор Иванович Темнов. В какой-то момент мы в перерыве стали баловаться на фортепиано, играть. А что играть? Какие-то песни, романсы бытового содержания. Олег Юрьевич услышал и сказал: «Послушай, ну-ка попробуй ты романсы попеть», – рассказала она.

Первым романсом, который Наталья Александрова поставила на пюпитр фортепиано, стал русский романс «Не говорите мне о нём», ещё известный под названием «Он виноват». «Я никогда не забуду его. С него всё и началось», – отметила артистка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Заслуженная артистка России Наталья Александрова: Зрители сами подсказывают мне, что петь
11 января 2024

Заслуженная артистка России раскрыла секрет хорошего романса
10 января 2024

Выставка «Бабочки нашего детства» завершит работу в Изборском музее 21 января
10 января 2024

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в новогодние праздники
10 января 2024

Директор областной филармонии прокомментировала вопрос о конкуренции концертных площадок Пскова
10 января 2024

О своём подходе к работе рассказала новый руководитель Псковской областной филармонии Марина Николаева
10 января 2024

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковскую областную филармонию в новогодние праздники
10 января 2024

Пресс-конференция с новым руководителем Псковской областной филармонии проходит в медиацентре ПАИ

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...