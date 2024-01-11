Заслуженная артистка России Наталья Александрова: Зрители сами подсказывают мне, что петь

15:20, 11 января 2024, ПАИ

В репертуаре вокалистки ансамбля русской музыки «Псков», заслуженной артистки России Натальи Александровой очень много романсов, которые ей подсказывают зрители. Об этом она рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам Натальи Александровой, романсы в её жизни появились случайно. «Я была приглашена в ансамбль «Псков» в качестве баянистки. <...> Долгое время я сидела в оркестре, играла музыку. Программу нам тогда делали московские авторы Олег Юрьевич Левицкий и Виктор Иванович Темнов. В какой-то момент мы в перерыве стали баловаться на фортепиано, играть. А что играть? Какие-то песни, романсы бытового содержания. Олег Юрьевич услышал и сказал: «Послушай, ну-ка попробуй ты романсы попеть», – рассказала она.

Первым романсом, который Наталья Александрова поставила на пюпитр фортепиано, стал русский романс «Не говорите мне о нём», ещё известный под названием «Он виноват». «Я никогда не забуду его. С него всё и началось», – отметила артистка.