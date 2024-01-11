Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу

17:03, 11 января 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди юношей до 19 лет. Соревнования прошли сегодня в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

Первое место завоевали псковичи, воспитанники спортшколы «Бригантина». Серебряные медали на счету волейболистов из Палкино. Замкнула тройку команда из Острова.

По итогам турнира команда спортшколы «Бригантина» будет представлять Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа по волейболу, которое пройдёт с 5 по 12 февраля в Пскове.

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