Псковский музей-заповедник объявил конкурс селфи

17:29, 11 января 2024, ПАИ

Посетителей Псковского музея-заповедника приглашают принять участие в акции, приуроченной к международному Дню музейного селфи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник



Фото: Псковский музей-заповедник







«Ежегодно 18 января отмечается День музейного селфи – международный флешмоб фотосессий в музее. Мы решили подготовиться заранее и организовать конкурс в преддверии праздника», – отметили в музее.

Результаты розыгрыша объявят 19 января. Победителями станут те, кто сделает самое яркое, необычное и креативное фото в Псковском музее-заповеднике. Призом станет билет на любой объект музея.

Чтобы принять участие, для начала нужно прийти в Псковский музей. Затем сделать селфи на фоне любимого экспоната. Требуется поделиться снимками на своей странице «ВКонтакте» или в комментариях под постом (pskovmuseum?w=wall-132819181_14402), начиная с сегодняшнего дня. Обязательно поставить хештег #ПсковСелфМуз.