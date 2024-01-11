Детский фонд вручил подарки участникам конкурса «Семья года – 2023» в Псковской области

19:43, 11 января 2024, ПАИ

Детский фонд вручил подарки участникам регионального этапа конкурса «Семья года – 2023», сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Российского детского фонда.

Отмечается, что в 2023 году в конкурсе приняли участие 17 семей из 15 районов Псковской области. Они проявили себя в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России» и «Семья – хранитель традиций».

Чтобы поддержать инициативность участвующих семей, псковское областное отделение Российского детского фонда и комитет по социальной защите Псковской области в рамках проекта «Семейное древо» вручили им памятные подарки. Семьи получили настенные панно в виде генеалогического древа с возможностью размещения на нём семейных фотографий, а также наборы для чаепития.

«Все семьи – участницы конкурса – это уникальная история человеческих взаимоотношений со взлётами и падениями. И каждая из них достойна победы. Но важно, что участники всероссийского конкурса своим примером демонстрируют важность и ценность семьи, сохранения семейной памяти и традиций, проведения совместных праздников, досуга, транслируют в широкие массы общества необходимость поддержания и сохранения семейных ценностей», – отметили в пресс-службе организации.