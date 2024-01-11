Пропавшего мужчину с татуировкой на ладони продолжают искать в Пскове

19:56, 11 января 2024, ПАИ

54-летнего Анатолия Ниткина продолжают разыскивать в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Отмечается, что уроженец Печорского района без вести пропал на территории Пскова в конце мая 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

Приметы: на вид 55–60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавое телосложение, лицо овальной формы, волосы светло-русые, короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по Пскову по телефонам 59-63-22, 8-911-351-26-80, 02 или 112.