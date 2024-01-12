Псковский филиал Университета ФСИН России проведёт мониторинг наркоситуации в регионе
Псковский филиал Университета ФСИН России проведёт мониторинг наркоситуации в Псковской области по итогам 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Отметим, что мониторинг будет проводиться через социологический опрос населения, который организуют сотрудники и курсанты университета. На основе полученных данных будет проведён анализ статистических сведений. Полученные итоги представят на заседании антинаркотической комиссии Псковской области.
Такой мониторинг вуз проводит уже 11-й год по поручению правительства региона. В том году сотрудники и курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России опросили более двух тысяч жителей Псковской области. В этом году мониторинг завершат в марте 2024 года.
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