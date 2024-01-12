Соревнования по волейболу в формате микст пройдут в Великих Луках

11:31, 12 января 2024, ПАИ

Соревнования по волейболу в формате микст пройдут на базе Инженерно-экономического лицея в Великих Луках 27 и 28 января. Об этом сообщается в группе «Волейбол Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Формат микст подразумевает наличие в одной команде четырёх мужчин и двух девушек. Главный судья соревнований поделит команды по уровню подготовки на «хард» и «лайт». Команды с категорией «хард» проведут турнир 27 января, а «лайт» – 28 января.

В каждой категории примут участие не более шести команд. Заявка команды включает в себя не более восьми человек.

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