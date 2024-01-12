Определять птиц по голосу научат в Изборском музее

12:26, 12 января 2024, ПАИ

Открытая лекция на тему «Особенности жизни птиц зимой» пройдёт в Изборском музее в рамках Дня зимующих птиц 16 января, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Лектором выступит старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анна Мартынова. Слушатели узнают о необычных природных приспособлениях для выживания зимой, научатся определять пернатых по их голосу и проверят свои знания о правилах их подкормки.

Мероприятие состоится 16 января в 13:00 в доме купца Белянина (Изборск, улица Печорская, 39).

Отметим, День зимующих птиц отмечается 15 января, в день рождения курского писателя Евгения Носова, который очень любил птиц и призывал своих земляков из Курска подкармливать пернатых, остающихся зимовать.

В январе на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина» можно встретить большого пёстрого дятла, сойку, поползня, несколько видов синиц, лебедя-шипуна и многих других пернатых.