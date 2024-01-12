Около 7,5 тысячи патронов изъяли росгвардейцы у псковичей за год

12:45, 12 января 2024, ПАИ

Около 7,5 тысячи патронов изъяли росгвардейцы у псковичей в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Во время мероприятий по контролю за оборотом гражданского оружия в 2023 году росгвардейцы аннулировали 372 лицензии и разрешения на право владения оружием. Также сотрудники ведомства изъяли 589 единиц оружия и 7 483 боеприпаса.

Всего за год сотрудники Росгвардии провели 189 проверок и выявили 48 правонарушений.