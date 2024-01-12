Как пережить зиму без травм, расскажет травматолог-ортопед Вадим Букша в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»
Заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы травматолог-ортопед Вадим Букша станет гостем программы «Анамнез» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 января.
С какими травмами псковичи обращались в травмпункт в новогодние праздники? С какими травмами чаще всего псковичи идут в травмпункт в течение года? Прибавляет ли работы травматологам гололёд? Как себя вести, чтобы пережить зиму без травм? Надо ли пить коллаген и кальций, чтобы кости были крепче, а связки эластичнее?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».
Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.
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Как пережить зиму без травм, расскажет травматолог-ортопед Вадим Букша в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь»