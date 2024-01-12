Кубок по быстрым шахматам для юниоров пройдёт в Пскове
Кубок по быстрым шахматам для юниоров пройдёт в Пскове 28 января. Об этом сообщается в группе студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте».
Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в восемь минут и пятью секундам добавления на каждый ход.
В соревнованиях примут участие спортсмены 2006 года рождения и моложе.
Призёров наградят медалями и грамотами.
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