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Спорт

Кубок по быстрым шахматам для юниоров пройдёт в Пскове

Кубок по быстрым шахматам для юниоров пройдёт в Пскове 28 января. Об этом сообщается в группе студии шахмат Григория Шаранкова в соцсети «ВКонтакте».

Кубок по быстрым шахматам для юниоров пройдёт в Пскове. Фото ПАИ

Турнир пройдёт по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в восемь минут и пятью секундам добавления на каждый ход.

В соревнованиях примут участие спортсмены 2006 года рождения и моложе.

Призёров наградят медалями и грамотами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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