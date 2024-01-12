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Травматолог: Эксклюзивных травм в новогодние праздники у псковичей не было

Новогодние праздники прошли стандартно, никаких эксклюзивных травм не было, рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы травматолог-ортопед Вадим Букша в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Эксклюзивных травм в новогодние праздники у псковичей не было. Фото: ПАИ

«В среднем приходили 40-50 человек в день с переломами, ушибами, растяжениями, связанными с падениями. Чаще обращались пожилые люди. И в этом году из-за погоды очень много обращений с обморожениями, в основном у людей нетрезвых», - уточнил врач.

Вадим Букша заметил, что меньше стало травм после катания с горок на «ватрушках». «А там, как правило, очень тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы, сильнейшие ушибы», - отметил специалист.

При этом псковские травматологи отмечают увеличение числа обращений травмированных пациентов. Таковы данные статистики от года к году.

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