Не терпеть боль после травмы рекомендовал псковский ортопед Вадим Букша
Не терпеть боль после травмы рекомендовал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы травматолог-ортопед Вадим Букша в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Не надо терпеть до последнего и ждать, что пройдёт само. И не стоит проявлять излишний героизм, если вы упали на улице, если чувствуете острую боль, лучше вызвать скорую», – отметил Вадим Букша.
Врач также добавил, что псковичи отличаются от столичных жителей большим терпением, пониманием ситуации и отсутствием желания жаловаться на чрезмерно долгое ожидание в очереди, к примеру, на рентген.
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