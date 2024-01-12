Самые зимние травмы – ожоги и обморожения, отметил псковский врач Вадим Букша

16:56, 12 января 2024, ПАИ

Самые зимние травмы – ожоги и обморожения, отметил заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы травматолог-ортопед Вадим Букша в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если вы получили обморожение, то согреваться надо поэтапно, начиная с комнатной температуры. Не стоит сразу идти греться у батареи и обливаться горячей водой, иначе может возникнуть некроз. Вообще обмороженный участок, отогреваясь, начинает болеть, если не болит, дело плохо», – пояснил врач.

Количество ожогов увеличивается из-за того, что люди согреваются печкам и часто ходят в баню.

Вадим Букша также не рекомендовал ждать несколько дней, пока «само пройдёт». И в случае обморожения, и в случае ожогов стоит вызвать врача, чтобы специалист оценил тяжесть возможных последствий.