Цифровые разработки Псковской области внедряются на территории новых регионов России

16:13, 12 января 2024, ПАИ

Псковская область делится разработками в сфере цифрового развития и информационных технологий с новыми регионами России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Помимо Херсонской области, Луганской народной республики программный продукт «Социальный комплекс», который разработал Псковский центр информационных систем, внедряется в Запорожской области.

Благодаря этому программному обеспечению на новых территориях сформируют единые базы данных. На данный момент с помощью «Социального комплекса» жителям новых субъектов России проводят социальные выплаты, а также идут начисления и ведутся личные дела граждан. Например, в Запорожье уже импортировано более 26 тысяч ежемесячных выплат и 33 тысячи детских пособий.

Напомним, четырём новым субъектам России также передали региональную информационную систему «Цифровое образование Псковской области». С её помощью внедрят региональные государственные информационные системы в сфере образования, объединяющие дошкольное, общее и дополнительное образование.