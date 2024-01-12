Ещё один подрядчик включен в чёрный список по ходатайству нацпарка «Себежский»

16:26, 12 января 2024, ПАИ

В Псковское УФАС России поступило заявление от нацпарка «Себежский» о включении сведений в отношении ООО «Альфа Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков.

Этот подрядчик принял на себя обязательство по выполнению по обустройству туристско-информационного и эколого-просветительского центра нацпарка в Пскове. Работы должны были начаться 22 ноября и завершиться 10 декабря 2023 года. Но еще 27 ноября подрядчик на объект не вышел. Тогда нацпарк направил обществу претензионное письмо, однако ответа не получил.

В связи с этим заказчик ринял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и разместил его с использованием ЕИС, а также разместил требование о возврате авансового платежа.

Учитывая изложенное, комиссия включила сведения в отношении ООО «Альфа Лидер» в реестр недобросовестных подрядчиков до 29 декабря 2025 года.