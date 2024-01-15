Михаил Ведерников рассказал о поддержке участников СВО в Псковской области

10:22, 15 января 2024, ПАИ

Почему в Псковской области действует пакет льгот для участников СВО и членов их семей, а не разовые выплаты, объяснил губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Хуже всего принять какое-то решение, а потом менять его – как людям в глаза смотреть? Это же касается и единовременных выплат. Мы один из немногих регионов, в которых единовременные выплаты участникам СВО не предусмотрены. Но у нас предусмотрен пакет льгот. И я нашим ребятам на передовой должен сказать спасибо за понимание. Мне говорили: введи с сентября выплаты, введи с октября. Ну хорошо, а что тем ребятам, что уже полтора года там находятся? Кто сейчас пойдет – получит выплаты, а кто там находится, не получит? Но если мы делаем, то надо всем. Если мы сделаем выплаты по 100 тысяч рублей, никому от этого ни горячо ни холодно: в Питере – по 500 тысяч выплата. Значит, надо делать хотя бы так, чтобы все более-менее одинаково выглядели», – объяснил глава региона. «Если в бюджете региона предусмотреть выплату за серьезное ранение в 250 тысяч, то это для нас 7 млрд рублей, для региона сумма неподъемная», – добавил он.

«Поэтому с семьями [участников СВО] разговаривали на этот счет тоже, мы приняли пакет мер, льгот», – отметил Михаил Ведерников.

Значительная часть поддержки семьям участников СВО в Псковской области оказывается адресно. Большую работу делают уполномоченные по работе с мобилизованными, общественные помощники губернатора, региональное отделение фонда «Защитники Отечества».

«Мы постоянно на связи, обсуждаем решаем, у нас самая актуальная информация от ребят на передовой, от членов их семей. Если мы будем видеть, что нужны какие-то дополнительные меры или какие-то меры становятся неактуальными, или же какие-то решения принимаются на федеральном уровне – мы оперативно реагируем», – подчеркнул глава региона.

«Я не могу говорить про всё, но поверьте, мы очень большую работу проводим по обеспечению ребят, которые там находятся, самым необходимым. Тепловизорами, fpv-дронами, обучаем расчеты и так далее – на круг, даже в месяц, очень серьезные суммы выходят. Должен сказать огромное спасибо нашему полпреду Александру Владимировичу Гуцану, он очень серьезно помогает нашей бригаде», – отметил Михаил Ведерников.