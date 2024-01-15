Великолучанин остановился в шаге от бронзы на первенстве СЗФО по шахматам
Три шахматиста представляют Псковскую область на первенстве Северо-Западного федерального округа по шахматам среди ветеранов, которое проходит в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил руководитель АНО по развитию и поддержке любительского спорта «Анлим» Святослав Самсонов.
От региона в первенстве участвуют великолучанин Валерий Жихарев, острович Валерий Русов и пскович Владимир Полевой.
В соревнованиях по блицу среди 25 участников Владимир Полевой занял пятое место, Валерий Русов расположился на шестой строчке, а Валерий Жихарев стал девятым.
В шаге от бронзы на соревнованиях по быстрым шахматам остановился Валерий Жихарев. Он занял четвёртое место и набрал одинаковое количество очков с шахматистом из Коми, но по дополнительным показателям уступил в борьбе за призы. Валерий Русов стал 11-м, а Владимир Полевой – 15-м. Всего в турнире приняли участие 26 шахматистов.
Сегодня стартовал первый тур первенства Северо-Западного федерального округа с классическим контролем времени, в котором принимают участие 27 спортсменов.
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