Блиц-турнир по быстрым шахматам для школьников прошёл в Красногородске

20:47, 15 января 2024, ПАИ

Блиц-турнир по быстрым шахматам прошёл в Красногородской средней школе на базе шахматного клуба «Красный город», сообщает газета «Заря».

Победителей и участников турнира наградили грамотами и сладкими призами отдела по культуре и спорту администрации Красногородского муниципального округа.