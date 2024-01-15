Блиц-турнир по быстрым шахматам для школьников прошёл в Красногородске
Блиц-турнир по быстрым шахматам прошёл в Красногородской средней школе на базе шахматного клуба «Красный город», сообщает газета «Заря».
Победителей и участников турнира наградили грамотами и сладкими призами отдела по культуре и спорту администрации Красногородского муниципального округа.
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