Первый канал продолжает съёмки тревел-шоу в Пскове

13:45, 16 января 2024, ПАИ

Съемочная группа Первого федерального канала сегодня продолжает работу над программой «Поехали!» в Пскове и его окрестностях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ТИЦ Пскова.

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский побывали на колокольне Троицкого собора, где изучили макет Псковского кремля. Они узнали, что он включает в себя порядка пятисот сооружений и на нем изображено, как предположительно выглядели Кром, Довмонтов город в конце XV – начале XVI века.

Во второй половине дня телеканал провел съёмки в одном из древнейших действующих монастырей, первое упоминание о котором относится к XIII веку, – Рождества Богородицы Снетогорском женском монастыре, где матушка Валерия поведала о том, чем живет сегодня святая обитель.

Ещё одним пунктом рабочего дня авторов программы «Поехали!» стал мастер-класс от шеф-повара ресторана «Хельга». На нём участникам рассказали о приготовлении традиционного блюда псковской кухни – утки по-ганзейски.

«Нашим гостям очень нравится интерактив, они хотят примерить на себя образ древнего псковича и псковички, проникнуться духом и нравами исторического Пскова, открыть для себя секреты псковской архитектурной и художественной школы, псковской кухни, и мы им в этом с удовольствием помогаем», – отметила директор Туристского информационного центра Лариса Семашко.