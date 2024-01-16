Аптеки в муниципалитетах, парковку у аэропорта и зарплаты медиков обсудили фракции оппозиции с псковским губернатором

16:23, 16 января 2024, ПАИ

Депутаты пяти фракций Псковского областного Собрания – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и «Яблока» – встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым и в прямом диалоге получили ответы на вопросы на этапе формирования бюджета и возникшие к сегодняшнему дню. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фракцию КПРФ Михаил Ведерников проинформировал, что к концу 2023 года розничная торговля лекарствами производится в 167 фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, госпредприятие «Фармация» ведёт работу по открытию аптечных пунктов в каждом муниципальном образовании. «Далеко не везде эта деятельность будет прибыльной, но мы всё-таки решили, что в каждом муниципалитете гарантированно должен работать аптечный пункт, чтобы у людей была возможность купить лекарства», – обозначил свою позицию Михаил Ведерников.

Также по просьбе коммунистов губернатор прокомментировал возможность проведения ремонта памятников Ленину на центральной площади в Пскове и в Пустошке. Михаил Ведерников обратил внимание, что псковский монумент является объектом культурного наследия регионального значения, на сегодняшний день находится в нормативном состоянии, но в соответствии с охранными обязательствами ремонтные работы запланированы к концу 2026 года. Памятник в Пустошке не является объектом культурного наследия, его ремонт губернатор посоветовал попробовать реализовать через механизм инициативного бюджетирования.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков поблагодарил Михаила Ведерникова за готовность к диалогу – «сложно найти более открытого губернатора» – и адресовал ему несколько вопросов. Один из них – о доступности мобильной связи для жителей отдалённых населённых пунктов. По словам Михаила Ведерникова, строительство вышек сотовой связи в прошлом году велось опережающими темпами – планировали 22, а по факту установили 55. Глава региона заверил, что эта работа будет продолжена.

Ещё один вопрос касался развития сферы здравоохранения. Отвечая на него, Михаил Ведерников обратился к конкретным цифрам – в частности, только на финансирование региональных и районных медицинских организаций направлено 1 млрд 600 млн рублей. Также губернатор напомнил о строительстве больничных комплексов в приграничных муниципалитетах, региональной программе модернизации постов станций скорой помощи, закупке квартир для медиков – в этом году запланирована покупка 13 квартир, не менее шести из них – для врачей из районных и межрайонных больниц.

В продолжение темы депутаты затронули проблему нехватки кадров в сфере здравоохранения. «Всё, что нужно для того, чтобы к нам приезжали врачи и чтобы они оставались в регионе, мы делаем адресно и точечно. А что касается повышения зарплат, если была бы такая возможность, мы бы давно сделали зарплаты нашим медикам такими же, как в Петербурге, но давайте будем реалистами», – призвал представителей политических партий Михаил Ведерников.

Спикер Собрания Александр Котов счёл необходимым дать короткий комментарий: «Ни один регион вне зависимости от доходов не в состоянии решить проблему заработной платы самостоятельно за счёт собственных средств. Неслучайно президент дал поручение на уровне государства проработать вопрос о сокращении разрыва в оплате труда медиков по регионам». По просьбе спикера вице-губернатор Татьяна Баринова сообщила, что в 2023 году доля заработной платы в бюджете региона составила 17 млрд рублей (из общей суммы расходов 65,3 млрд рублей). Для увеличения зарплаты даже на 10 % потребовалось бы найти неподъёмную для области сумму.

Руководитель фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак отметил налаженное системное взаимодействие по решению проблем между депутатами и исполнительными органами и ограничился одним вопросом к губернатору.

«Если регион планирует развиваться, надо работать с инвесторами. Они не пойдут к нам, если нет транспортного сообщения. Я помню времена, когда полётов вообще не было. Помню авиамаршрут, который в народе называли «в последний путь». Важно, что удалось наладить нормальное авиасообщение. Был удивлен, когда стало по два рейса в день в одном направлении. Москва стала ближе Петербурга – добраться до места назначения можно всего за 3,5 часа, включая поездку до аэропорта. Это великолепно! Не планируется ли запуск новых интересных рейсов?»

По словам губернатора, все маршруты прошлого года сохранятся и добавятся новые – из «Азимута» же получили подтверждения на два полёта в день, недавно с руководством Республики Дагестан договорились об одном рейсе в неделю в Махачкалу. «По остальным направлениям пока смотрим. В Санкт-Петербург запустились бы, но пока существует дефицит маленьких судов», – поделился глава региона.

Продолжая тему, Владимир Панченко обратил внимание губернатора на недостаточное количество парковочных мест у аэропорта. Михаил Ведерников согласился, что вопрос важный, и поручил проработать его руководителю регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову. «Просчитайте, сколько парковочных мест сейчас, сколько должно быть после реконструкции здания аэропорта, и представьте мне информацию», – добавил губернатор.

Кроме того, в ходе встречи депутаты обсудили с губернатором последствия «новогоднего мусорного коллапса» и предстоящую модернизацию электросетевого хозяйства региона.