Игорь Сопов: Мы всегда рады людям, которые идут работать в избирательную комиссию

17:49, 16 января 2024, ПАИ

О нюансах работы в избирательной комиссии рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В конце ноября – начале декабря мы закончили процесс формирования участковых избирательных комиссий Псковской области. Сейчас 573 участковых комиссии, которые включают 5 124 человека, которые у нас работают. Но, как говорится, вакансии есть всегда. Ротации всё равно происходят, люди уезжают, по другим причинам уходят из комиссии. Поэтому избирательные комиссии всегда проводят набор в резерв. В случае если кто-то уехал или выбыл по другим причинам из комиссии, то мы берём человека из резерва», – пояснил гость радиостанции.

Для того чтобы стать членом УИК, нужно прийти в территориальную избирательную комиссию, оставить заявку. После этого человека внесут в список, а затем в резерв, объяснил он.

«Вы будете членом избирательной комиссии, при этом все остальные статусы – журналиста, юриста, адвоката – мы оставляем в стороне. Совмещать работу журналиста и члена избирательной комиссии не получится. Если член избирательной комиссии начинает информировать неопределённое количество людей о том, что происходит на участке, это чревато последствиями», – подчеркнул председатель облизбиркома.

Кроме того, в состав избирательной комиссии входят и члены партий, однако это является исключением, уточнил Игорь Сопов.

«Здесь работа непартийная. Мы работаем для нашего избирателя, а не для партий. Есть закон, есть регламент УИК. Работаем только для того, чтобы сделать выборы для избирателей благоприятными, удобными, честными и открытыми», – заключил спикер.