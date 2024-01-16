Главную угрозу реализации избирательных прав в Псковской области назвал председатель регионального избиркома

18:10, 16 января 2024, ПАИ

Главную угрозу для проведения президентских выборов на территории Псковской области назвал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Самый главный риск – это информационные угрозы, которые мы понимаем прекрасно. Маховик антилегитимной кампании раскручивается очень серьёзно. В том числе эта информация идёт из-за рубежа, из ближнего зарубежья. Будут появляться разного рода негативные сообщения о том, что выборы отменили, что кандидат ушёл. Я хочу, чтобы наши избиратели понимали, что читать информацию о проведении выборной кампании на каких-то анонимных источниках не надо», – подчеркнул спикер.

В частности, проверить достоверность информации можно на «Госуслугах», на сайте Центральной избирательной комиссии, в верифицированных группах избирательной комиссии Псковской области или территориальных избирательных комиссий, пояснил гость эфира.

«Когда вы получаете сенсационную новость о том, что что-то случилось с выборами, вы проверьте её несколько раз. Потому что всё, что будет случаться: если произошла авария какая-то, участок переносим на другое место, то мы всегда проинформируем. Тогда будут резервные участки, специальные автобусы, которые заменят эти участки. Всё будет доведено в рабочем порядке, без ажиотажа», – отметил Игорь Сопов.

Кроме того, недостоверная информация обычно не подкреплена никакими фактами, уточнил он.

«Сейчас идёт большая работа, чтобы признать выборы недостоверными, нелегитимными. Но все это сводиться к демагогии и никаких фактических материалов там не приводится. Там просто рассказывается история из ряда «выборы не честные, потому что они нечестные» и дальше накручивается разная информация. Ни фактов, ни фото, ни видео там нет, просто рассказ, что всё нелегитимно», – сказал председатель облизбиркома.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.