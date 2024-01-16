Реставраторы впервые получили доступ к древним усыпальницам псковских князей в Троицком соборе

19:37, 16 января 2024, ПАИ

Реставрационные работы в Серафимовском приделе Троицкого собора начались в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в гроде Пскове (Псковской области)».

Специалисты уже демонтировали иконостас и разобрали полы.

Отмечается, что впервые в новейшее время эксперты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времён известно об устроенных там усыпальницах псковских князей. На данный момент реставраторы изучают степень сохранности некрополя и вырабатывают методику проведения работ по сохранению памятника истории и культуры.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе собора. За её алтарём находится ещё одна древняя усыпальница. О том, что подклет Троицкого собора является местом погребения князей и священства, известно по письменным источникам. В частности, здесь похоронен юродивый Никола Салос, который, согласно легенде, в 1570 году спас город от карательного похода царя Ивана Грозного. Иконостас придела создан в 1988 году при участии иконописца архимандрита Зинона. При соборе Псковского кремля велось летописание, хранились архив и казна.