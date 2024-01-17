Пожарные потушили горящий внедорожник в Пскове
Внедорожник загорелся во дворе дома № 71 на улице Юбилейной в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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