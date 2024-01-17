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Политика

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей

Более 2,5 миллиона подписей по всей стране собрали в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ, сообщается на сайте избирательного штаба Владимира Путина.

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей. Фото: putin2024.ru

Из регионов России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идёт проверка подписных листов, отметили в штабе.

Напомним, в Псковской области пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России работают на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» с 10:00 до 17:00. В торговых центрах Пскова и Великих Лук – с 17:00 до 20:00.

Поставить подпись в поддержку Владимира Путина можно также в региональном штабе кандидата, в региональных отделениях ОНФ, а также в мобильных точках сбора подписей.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.

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