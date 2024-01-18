Более трёх тысяч договоров на вырубку ёлок заключили в Псковской области

15:02, 17 января 2024, ПАИ

Более трёх тысяч договоров на вырубку ёлок заключили в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 января.

«В этом году было более трёх тысяч договоров купли-продажи нами заключено – 3 200 с небольшим. Это в два раза больше, чем обычно», – рассказал Виктор Мусатов.

Это тот вид лесопользования, где комитет не ставит себе цели увеличивать цифры, подчеркнул он. «Мы однозначно за то, чтобы жители особенно крупных городов покупали ёлки на базарах, где продаётся дерево, которое, например, было выращено на плантациях. Тем не менее есть такие люди, у которых поход за ёлкой – целый ритуал. Мы эту возможность предоставляем и стараемся сделать так, чтобы услуга проходила как можно комфортнее», – отметил Виктор Мусатов.

При этом в следующем году комитет не планирует повышать стоимость на заключение договора. «Чтобы вы понимали, ёлка примерно до двух метров в этом году стоила 68 рублей», – заметил он.