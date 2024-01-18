Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более трёх тысяч договоров на вырубку ёлок заключили в Псковской области

Более трёх тысяч договоров на вырубку ёлок заключили в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 января.

Сколько договоров на вырубку ёлок заключили в Псковской области в 2023 году, рассказал Виктор Мусатов. Фото: ПАИ

«В этом году было более трёх тысяч договоров купли-продажи нами заключено – 3 200 с небольшим. Это в два раза больше, чем обычно», – рассказал Виктор Мусатов.

Это тот вид лесопользования, где комитет не ставит себе цели увеличивать цифры, подчеркнул он. «Мы однозначно за то, чтобы жители особенно крупных городов покупали ёлки на базарах, где продаётся дерево, которое, например, было выращено на плантациях. Тем не менее есть такие люди, у которых поход за ёлкой – целый ритуал. Мы эту возможность предоставляем и стараемся сделать так, чтобы услуга проходила как можно комфортнее», – отметил Виктор Мусатов.

Фото: ПАИ

При этом в следующем году комитет не планирует повышать стоимость на заключение договора. «Чтобы вы понимали, ёлка примерно до двух метров в этом году стоила 68 рублей», – заметил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2024

Голодный вечер: названы обычаи и приметы Крещенского сочельника
18 января 2024

Врач объяснила, как подготовить организм к крещенским купаниям
18 января 2024

Крещенский сочельник отмечают православные верующие 
17 января 2024

Михаил Ведерников рассказал о цифровых проектах Псковской области в новых регионах России
17 января 2024

Профессор Ишевский объяснил, почему импортные яйца могут иметь рыбный привкус
17 января 2024

Опубликовано видео с места возгорания автомобиля в Черёхе
17 января 2024

Реставрация Крыпецкого монастыря продолжается в Псковском районе
17 января 2024

Дружинники обеспечили безопасность граждан на месте возгорания автомобиля в Черёхе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...