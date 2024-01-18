Более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год

10:09, 18 января 2024, ПАИ

307 волков добыли на территории Псковской области в 2023 году, а в 2022-м – 287. Об этом сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если брать 2022 год, то было добыто 287 волков, а в 2023 году – 307. Это достаточно достоверная статистика, потому что у нас за добытого волка полагается премия, следовательно, все факты добычи в регионе фиксируются. Причём уже и в этом году, хоть он только начался, добыто 20 волков. Есть сложные ситуации в ряде муниципалитетов, например, в Себеже, Невеле, Усвятах, Плюссе – мы о них знаем и работаем над этим», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Кроме того, председатель профильного комитета объяснил, почему волки начали приближаться к жилым населённым пунктам. «По сути основной кормовой базой волка был кабан. В связи с африканской чумой, необходимостью приведения плотности кабана к тем рекомендациям, которые есть в распоряжении правительства, поголовье кабана сведено до полного минимума», – сказал Виктор Мусатов.

В сложившейся ситуации собаки и другие животные, которые пасутся рядом с жилыми деревнями, становятся лёгкой добычей для хищника, подчеркнул он.

«Волк у нас идёт к населённым пунктам особенно в такое время года, как сейчас. Нужно понимать, что охота на волка непростая. <…> При этом волку как виду на территории Псковской области ничего не угрожает: он у нас останется точно, вопрос, в каком количестве», – заключил Виктор Мусатов.