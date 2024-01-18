Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 300 волков добыли в Псковской области за 2023 год

307 волков добыли на территории Псковской области в 2023 году, а в 2022-м – 287. Об этом сообщил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сколько волков добыли в Псковской области в 2023 году, рассказал Виктор Мусатов. Фото: ПАИ

«Если брать 2022 год, то было добыто 287 волков, а в 2023 году – 307. Это достаточно достоверная статистика, потому что у нас за добытого волка полагается премия, следовательно, все факты добычи в регионе фиксируются. Причём уже и в этом году, хоть он только начался, добыто 20 волков. Есть сложные ситуации в ряде муниципалитетов, например, в Себеже, Невеле, Усвятах, Плюссе – мы о них знаем и работаем над этим», – подчеркнул Виктор Мусатов.

Кроме того, председатель профильного комитета объяснил, почему волки начали приближаться к жилым населённым пунктам. «По сути основной кормовой базой волка был кабан. В связи с африканской чумой, необходимостью приведения плотности кабана к тем рекомендациям, которые есть в распоряжении правительства, поголовье кабана сведено до полного минимума», – сказал Виктор Мусатов.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

В сложившейся ситуации собаки и другие животные, которые пасутся рядом с жилыми деревнями, становятся лёгкой добычей для хищника, подчеркнул он.

«Волк у нас идёт к населённым пунктам особенно в такое время года, как сейчас. Нужно понимать, что охота на волка непростая. <…> При этом волку как виду на территории Псковской области ничего не угрожает: он у нас останется точно, вопрос, в каком количестве», – заключил Виктор Мусатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2024

В 2023 году аграрии Псковской области получили от Россельхозбанка более 2 млрд рублей
18 января 2024

Игры будущего обсуждают в медиацентре ПАИ
18 января 2024

В Псковской области растёт дефицит снетка
18 января 2024

Александр Голышев: Перед Россией встают новые задачи
18 января 2024

Ещё семь водоёмов планируют расчистить в Псковской области
18 января 2024

Росгвардейцы обеспечат безопасность псковичей во время празднования Крещения
18 января 2024

Виктор Мусатов: После расчистки река Пскова станет быстрее и полноводнее
18 января 2024

Псковские таможенники передали изъятые моющие средства дому-интернату в Болгатово

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...