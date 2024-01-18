Будущие наблюдатели на президентских выборах проходят обучение в Псковской области
Будущие наблюдатели на президентских выборах проходят обучение в Псковской области. Семинары проводит общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.
Встречи уже прошли в Великих Луках, Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Усвятском районах и Невельском муниципальном округе. Курс прослушали 447 человек.
Участникам обучения рассказывают о правах и обязанностях наблюдателей, актуальных изменениях избирательного законодательства, действиях в случае внештатных ситуаций на избирательных участках, объясняют, что они не продвигают интересы ни одной партии.
До конца января подобные семинары пройдут во всех районах.
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