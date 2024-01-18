Будущие наблюдатели на президентских выборах проходят обучение в Псковской области

10:25, 18 января 2024, ПАИ

Будущие наблюдатели на президентских выборах проходят обучение в Псковской области. Семинары проводит общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

Встречи уже прошли в Великих Луках, Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Усвятском районах и Невельском муниципальном округе. Курс прослушали 447 человек.

Участникам обучения рассказывают о правах и обязанностях наблюдателей, актуальных изменениях избирательного законодательства, действиях в случае внештатных ситуаций на избирательных участках, объясняют, что они не продвигают интересы ни одной партии.

До конца января подобные семинары пройдут во всех районах.