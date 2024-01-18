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Культура

Чемпионка соревнований по бальным танцам Олеся Теличкина станет гостьей программы «Минкульт»

Чемпионка федеральных и международных соревнований по бальным танцам, хореограф Олеся Теличкина станет гостьей программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 января, в 14:00.

Возможно ли добиться профессионального успеха в танцах, когда тебе за 30? По каким критериям создаются танцевальные пары? Чем отличаются джайв, ча-ча-ча и самба? О чём должен помнить хореограф при работе с учениками? Как танец превращается в искусство?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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