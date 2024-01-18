Больше 735 тысяч гостей побывали в Пушкинском заповеднике в 2023 году

14:58, 18 января 2024, ПАИ

Чуть более 735 тысяч человек побывали в завершившемся 2023 году в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения со ссылкой на начальника службы музейной, экскурсионной и методической работы заповедника Елену Зиновьеву.

В сравнении с 2022 годом, когда в «Михайловском» насчитали более 585 тысяч посетителей, рост туристического потока составил чуть более 25%.

«В «Михайловское» чаще приезжают взрослые, часто — высокообразованные и хорошо подготовленные к «пушкинскому путешествию» туристы. Однако музейщиков не может не радовать тот факт, что вот уже несколько лет в структуре гостевого потока неизменно увеличивается доля школьников и студентов», — подчеркнули в пресс-службе.

В 2023 году их число составило без нескольких человек 199 тысяч против почти 174 тысяч в 2022-м. При этом более 4,6 тысячи билетов в музеи-усадьбы и на различные образовательные программы и выставки в «Михайловском» молодые люди оплатили посредством «Пушкинской карты».

В год 225-летия со дня рождения Алексндра Пушкина в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» ожидают ещё больший всплеск числа посетителей.