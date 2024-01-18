По каким критериям создают танцевальные пары, рассказала псковский хореограф

17:31, 18 января 2024, ПАИ

По каким критериям создают танцевальные пары, рассказала чемпионка федеральных и международных соревнований по бальным танцам, хореограф Олеся Теличкина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Партнёр – это твой друг, в первую очередь тот человек, который видит тебя ближе всех, видит твои слабые и сильные стороны. Хорошая пара, прежде всего, – люди, которые ладят друг с другом», – сказала она.

Не всегда получается ладить в силу разных характеров, задач, желаний. «Видно, когда пара выступает и они танцуют каждый сам за себя. То есть видно, что они вроде пара, но по отдельности. Это влияет на результат и в целом на вид», – объяснила Олеся Теличкина.

Очень важно ощущать связь энергетически. Также важны такие качества, как стабильность, терпение, не вспыльчивость, а умение контролировать свои эмоции и общая цель, творческий взгляд, уточнила она.

«От двух горящих свечей зарождается пламя, которое потом заряжает и других людей, когда они на тебя смотрят. Очень много людей в том числе пришли на танцы, увидев красивые выступления, вдохновившись. Это как раз говорит о том, что пара гармонична», – подчеркнула эксперт.

В свою очередь хореограф среди детей отбирает пары по параметрам: рост, телосложение, соотношение центров, то есть бёдра партнёрши не должны быть выше бёдер партнёра, в целом гармоничное сочетание.

«Изначально всё просто, в дальнейшем – это способности. Кто-то развивается быстрее, чаще всего – девочки, они более развитые физически и быстрее в детстве развиваются. Мальчикам чуть сложнее, потому что они потом резко уходят в рост. Бывает партнёр или партнёрша перерастает, и тогда им нужно расставаться, но в целом это всё просто», – заметила Олеся Теличкина.

Бывает, что партнёры не сходятся по характеру, а иногда и родители партнёров, но в таком случае, если совсем никак, пара расстаётся и выбирается другой партнёр, заключила Олеся Теличкина.