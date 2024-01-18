Пять танцев латиноамериканской программы охарактеризовала хореограф Олеся Теличкина

17:58, 18 января 2024, ПАИ

Самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв – пять танцев латиноамериканской программы, которые назвала и охарактеризовала чемпионка федеральных и международных соревнований по бальным танцам, хореограф Олеся Теличкина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В каждый промежуток времени это, наверное, любой танцор отметит, от твоего внутреннего состояния тебе ближе один или другой танец. Нет такого, что нравится только один или другой танец, потому что в каждый можно вложить своё состояние. Танец – это не набор движений и выполнение их под музыку, это проживание этого момента», – отметила Олеся Теличкина.

Самба – это бразильский танец, он пришёл из бразильских карнавалов, но на самом деле он пришёл с африканских стран, заметила Олеся Теличкина. «Очень раскрепощённые движения бёдер, и оно задало дальше движение этого направления. Очень мягкий танец, ритмичный, расслабленный, но тем не менее ритм у него самый большой – 51 удар в минуту», – рассказала хореограф.

Ча-ча-ча и румба – это кубинские танцы. Первая появилась румба, а ча-ча-ча уже перефразировали, добавили ритмов и сделали музыку более чёткой, что позволило танцевать быстрее, уточнила она.

Пасодобль – это испанский танец, он символизирует Корриду, перед боем быков в Испании играет мелодия Пасодобля. «Это маршевый танец, он кардинально отличается от всех других танцев, и он сложный, театрализованный. Партнёр выступает в роли Матадора, а партнерша в роли плаща Матадора, либо быка. Танцуется он только с категории «Юниоры – 1», – уточнила эксперт.

Джайв – это американский танец. Он самый игривый и беззаботный. «Есть рок-н-ролльный и свинговый джайв. Рок-н-ролльный – когда акцент делается на прыжки, кики, бросковые движения. Свинговый – когда это всё более деликатно, интеллигентно исполняется. Дети очень любят джайв», – заключила Олеся Теличкина.