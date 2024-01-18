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Культура

Пять танцев латиноамериканской программы охарактеризовала хореограф Олеся Теличкина

Самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв – пять танцев латиноамериканской программы, которые назвала и охарактеризовала чемпионка федеральных и международных соревнований по бальным танцам, хореограф Олеся Теличкина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Пять танцев латиноамериканской программы охарактеризовала хореограф Олеся Теличкина. Фото: ПАИ

«В каждый промежуток времени это, наверное, любой танцор отметит, от твоего внутреннего состояния тебе ближе один или другой танец. Нет такого, что нравится только один или другой танец, потому что в каждый можно вложить своё состояние. Танец – это не набор движений и выполнение их под музыку, это проживание этого момента», – отметила Олеся Теличкина.

Самба – это бразильский танец, он пришёл из бразильских карнавалов, но на самом деле он пришёл с африканских стран, заметила Олеся Теличкина. «Очень раскрепощённые движения бёдер, и оно задало дальше движение этого направления. Очень мягкий танец, ритмичный, расслабленный, но тем не менее ритм у него самый большой – 51 удар в минуту», – рассказала хореограф.

Ча-ча-ча и румба – это кубинские танцы. Первая появилась румба, а ча-ча-ча уже перефразировали, добавили ритмов и сделали музыку более чёткой, что позволило танцевать быстрее, уточнила она.

Фото: ПАИ

Пасодобль – это испанский танец, он символизирует Корриду, перед боем быков в Испании играет мелодия Пасодобля. «Это маршевый танец, он кардинально отличается от всех других танцев, и он сложный, театрализованный. Партнёр выступает в роли Матадора, а партнерша в роли плаща Матадора, либо быка. Танцуется он только с категории «Юниоры – 1», – уточнила эксперт.

Джайв – это американский танец. Он самый игривый и беззаботный. «Есть рок-н-ролльный и свинговый джайв. Рок-н-ролльный – когда акцент делается на прыжки, кики, бросковые движения. Свинговый – когда это всё более деликатно, интеллигентно исполняется. Дети очень любят джайв», – заключила Олеся Теличкина.

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